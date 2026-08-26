Jiangsu Lianyungang Port vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Jiangsu Lianyungang Port gab am 25.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurden 0.04 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Jiangsu Lianyungang Port 0.030 CNY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8.17 Prozent auf 673.3 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 622.4 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch