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01.09.2026 06:37:00
Jiangsu Leadmicro Nano Technology A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Jiangsu Leadmicro Nano Technology A hat am 29.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.18 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.240 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Jiangsu Leadmicro Nano Technology A im vergangenen Quartal 707.2 Millionen CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 31.05 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Jiangsu Leadmicro Nano Technology A 539.7 Millionen CNY umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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