Jiangsu Kings Luck Brewery Joint-Stock: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Jiangsu Kings Luck Brewery Joint-Stock hat am 17.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es stand ein EPS von 0.56 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Jiangsu Kings Luck Brewery Joint-Stock noch ein Gewinn pro Aktie von 0.470 CNY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Jiangsu Kings Luck Brewery Joint-Stock im vergangenen Quartal 2.11 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14.11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Jiangsu Kings Luck Brewery Joint-Stock 1.85 Milliarden CNY umsetzen können.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0.560 CNY sowie einen Umsatz von 2.11 Milliarden CNY prognostiziert.

Redaktion finanzen.ch