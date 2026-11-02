Jiangsu Kings Luck Brewery Joint-Stock: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Jiangsu Kings Luck Brewery Joint-Stock stellte am 30.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0.34 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Jiangsu Kings Luck Brewery Joint-Stock 0.260 CNY je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.23 Milliarden CNY – ein Plus von 15.53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Jiangsu Kings Luck Brewery Joint-Stock 1.93 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch