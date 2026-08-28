Jiangsu Kanion Pharmaceutical mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Jiangsu Kanion Pharmaceutical liess sich am 27.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Jiangsu Kanion Pharmaceutical die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.12 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0.100 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat Jiangsu Kanion Pharmaceutical im vergangenen Quartal 830.2 Millionen CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8.66 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Jiangsu Kanion Pharmaceutical 764.0 Millionen CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch