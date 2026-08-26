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26.08.2026 06:37:00
Jiangsu Jingshen Salt Chemical Industry: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Jiangsu Jingshen Salt Chemical Industry hat sich am 25.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.
Das EPS belief sich auf 0.07 CNY gegenüber 0.230 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.
Umsatzseitig standen 1.04 Milliarden CNY in den Büchern – ein Minus von 5.02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Jiangsu Jingshen Salt Chemical Industry 1.09 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
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