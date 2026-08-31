Jiangsu Jibeier Pharmaceutical A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Jiangsu Jibeier Pharmaceutical A hat am 28.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0.29 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.500 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Jiangsu Jibeier Pharmaceutical A im vergangenen Quartal 263.1 Millionen CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3.96 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Jiangsu Jibeier Pharmaceutical A 253.1 Millionen CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch