Jiangsu Jiangnan Water gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Jiangsu Jiangnan Water hat am 28.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0.08 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Jiangsu Jiangnan Water 0.120 CNY je Aktie verdient.

Mit einem Umsatz von 401.1 Millionen CNY, gegenüber 432.4 Millionen CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 7.25 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch