Jiangsu Jiangnan High Polymer Fibre hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Jiangsu Jiangnan High Polymer Fibre lud am 25.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12.71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 156.0 Millionen CNY umgesetzt, gegenüber 138.4 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch