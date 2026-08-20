Jiangsu HSC New Energy Materials A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Jiangsu HSC New Energy Materials A veröffentlichte am 19.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei 0.81 CNY. Im letzten Jahr hatte Jiangsu HSC New Energy Materials A einen Gewinn von -0.190 CNY je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 465.5 Millionen CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 153.36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Jiangsu HSC New Energy Materials A einen Umsatz von 183.7 Millionen CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch