Jiangsu Hongdou Industry legte Quartalsergebnis vor

Jiangsu Hongdou Industry präsentierte in der am 29.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.44 CNY gegenüber -0.040 CNY im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9.23 Prozent auf 342.8 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 313.8 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch