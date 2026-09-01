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01.09.2026 06:37:00
Jiangsu HHCK Advanced Materials A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Jiangsu HHCK Advanced Materials A äusserte sich am 29.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.18 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.060 CNY erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 158.42 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 95.2 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 246.0 Millionen CNY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
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