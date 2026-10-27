Jiangsu Hengshun Vinegar Industry stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Jiangsu Hengshun Vinegar Industry stellte am 24.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.03 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0.040 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6.13 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 533.1 Millionen CNY, während im Vorjahreszeitraum 502.3 Millionen CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch