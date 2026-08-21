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21.08.2026 06:37:00
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals äusserte sich am 19.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.42 Milliarden HKD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 8.79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.23 Milliarden HKD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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