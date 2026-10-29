Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals legte Quartalsergebnis vor

Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals hat am 27.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.11 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 27.98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.33 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 1.04 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch