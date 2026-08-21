Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals hat am 19.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das vergangene Quartal hat Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals mit einem Umsatz von insgesamt 1.07 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.18 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 9.15 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch