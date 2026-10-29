Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals hat sich am 27.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.43 HKD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.220 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10.41 Milliarden HKD vermeldet – das entspricht einem Plus von 28.33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.12 Milliarden HKD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch