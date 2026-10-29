Jiangsu Hengrui Medicine: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Jiangsu Hengrui Medicine hat am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0.37 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.200 CNY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Jiangsu Hengrui Medicine im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20.55 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8.95 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 7.43 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch