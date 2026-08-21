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21.08.2026 06:37:00
Jiangsu Hengrui Medicine präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Jiangsu Hengrui Medicine stellte am 19.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es stand ein EPS von 0.33 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Jiangsu Hengrui Medicine noch ein Gewinn pro Aktie von 0.400 CNY in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 7.32 Milliarden CNY – das entspricht einem Abschlag von 14.50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8.56 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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