Jiangsu Hengli Highpressure Oil Cylinder stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Jiangsu Hengli Highpressure Oil Cylinder hat am 26.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0.54 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Jiangsu Hengli Highpressure Oil Cylinder 0.490 CNY je Aktie verdient.

Umsatzseitig wurden 3.40 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Jiangsu Hengli Highpressure Oil Cylinder 2.62 Milliarden CNY umgesetzt.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0.583 CNY sowie einem Umsatz von 3.40 Milliarden CNY in Aussicht erwartet.

Redaktion finanzen.ch