Jiangsu Hanbon Science and Technology A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Jiangsu Hanbon Science and Technology A präsentierte in der am 31.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei 0.17 CNY. Im letzten Jahr hatte Jiangsu Hanbon Science and Technology A einen Gewinn von 0.080 CNY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 28.67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 157.0 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 202.0 Millionen CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch