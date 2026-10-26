Jiangsu Gaochun Ceramics präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Jiangsu Gaochun Ceramics lud am 23.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 24.77 Prozent auf 298.5 Millionen CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 396.8 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch