|
20.08.2026 06:37:00
Jiangsu Financial Leasing: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Jiangsu Financial Leasing hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 19.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.16 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.140 CNY je Aktie generiert.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 17.77 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.57 Milliarden CNY, während im Vorjahreszeitraum 2.18 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.
Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 0.160 CNY je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 1.72 Milliarden CNY geschätzt.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI vor leichten Verlusten -- DAX kaum verändert erwartet -- Asiens Börsen mit Gewinnen
Am heimischen Aktienmarkt werden kleine Verluste erwartet. Der deutsche Leitindex dürfte auf der Stelle treten. An den Börsen in Fernost sind am Donnerstag grüne Vorzeichen zu sehen.