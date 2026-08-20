Jiangsu Financial Leasing: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Jiangsu Financial Leasing hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 19.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.16 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.140 CNY je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 17.77 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.57 Milliarden CNY, während im Vorjahreszeitraum 2.18 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 0.160 CNY je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 1.72 Milliarden CNY geschätzt.

Redaktion finanzen.ch