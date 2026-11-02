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02.11.2026 06:37:01
Jiangsu Favored Nanotechnology A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Jiangsu Favored Nanotechnology A äusserte sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.09 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Jiangsu Favored Nanotechnology A 0.040 CNY je Aktie generiert.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 11.47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 138.2 Millionen CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 122.4 Millionen CNY.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
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Themen im Video:
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