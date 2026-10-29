Jiangsu Expressway hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Jiangsu Expressway hat am 27.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.31 HKD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0.310 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 81.71 Prozent auf 7.10 Milliarden HKD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3.91 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch