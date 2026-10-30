Jiangsu Evergreen New Material Technology A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Jiangsu Evergreen New Material Technology A hat am 29.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Mit einem EPS von 0.08 CNY lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Jiangsu Evergreen New Material Technology A mit 0.080 CNY je Aktie genauso viel verdiente.

Auf der Umsatzseite standen 333.5 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 228.7 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch