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31.08.2026 06:37:00
Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock A stellte am 28.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS wurde auf 0.31 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.110 CNY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19.65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8.21 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6.86 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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