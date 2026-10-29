Jiangsu Cnano Technology A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Jiangsu Cnano Technology A hat am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.25 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0.220 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Jiangsu Cnano Technology A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 42.18 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 493.8 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 347.3 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch