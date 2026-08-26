Jiangsu Cnano Technology A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Jiangsu Cnano Technology A hat am 25.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.22 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Jiangsu Cnano Technology A 0.160 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 29.52 Prozent auf 413.0 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 318.9 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch