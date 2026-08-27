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27.08.2026 06:37:00
Jiangsu Chunlan Refrigerating Equipment Stock legte Quartalsergebnis vor
Jiangsu Chunlan Refrigerating Equipment Stock hat am 25.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.19 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0.220 CNY je Aktie in den Büchern standen.
Jiangsu Chunlan Refrigerating Equipment Stock hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 51.8 Millionen CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 93.54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 26.8 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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