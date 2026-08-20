Jiangsu Chengxing Phosph-Chemical zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Jiangsu Chengxing Phosph-Chemical veröffentlichte am 18.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 0.13 CNY gegenüber 0.080 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 37.61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 828.5 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.14 Milliarden CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch