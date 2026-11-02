Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank stellte am 31.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.39 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank 0.380 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank mit einem Umsatz von insgesamt 4.41 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.73 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 6.67 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch