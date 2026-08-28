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28.08.2026 06:37:00
Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank hat am 27.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0.24 CNY. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0.240 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1.23 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4.70 Milliarden CNY, während im Vorjahreszeitraum 4.64 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.
Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 0.230 CNY je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 3.26 Milliarden CNY für das Quartal in Aussicht gestellt.
Redaktion finanzen.ch
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