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20.08.2026 06:37:00
Jiangsu Cai Qin Technology A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Jiangsu Cai Qin Technology A präsentierte in der am 17.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0.14 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0.070 CNY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 351.5 Millionen CNY – ein Plus von 116.80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Jiangsu Cai Qin Technology A 162.1 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
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