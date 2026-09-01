Jiangsu Boqian New Materials Stock A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Jiangsu Boqian New Materials Stock A lud am 29.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0.25 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.220 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 78.64 Prozent auf 480.1 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 268.7 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch