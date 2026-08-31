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31.08.2026 06:37:00
Jiangsu Bioperfectus Technologies A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Jiangsu Bioperfectus Technologies A gab am 28.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.06 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Jiangsu Bioperfectus Technologies A -0.120 CNY je Aktie generiert.
Das vergangene Quartal hat Jiangsu Bioperfectus Technologies A mit einem Umsatz von insgesamt 68.8 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 84.0 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 18.02 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.ch
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