Jiangsu Bioperfectus Technologies A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Jiangsu Bioperfectus Technologies A hat am 24.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 81.5 Millionen CNY – eine Minderung von 0.57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 81.9 Millionen CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch