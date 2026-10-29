Jiangsu Aisen Semiconductor Material A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Jiangsu Aisen Semiconductor Material A präsentierte in der am 26.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.18 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0.150 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde auf 219.4 Millionen CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 158.9 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch