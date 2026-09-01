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01.09.2026 06:37:00
Jiangsu Aidea Pharmaceutical A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Jiangsu Aidea Pharmaceutical A hat am 29.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.03 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0.020 CNY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite standen 187.8 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 164.6 Millionen CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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