|
20.08.2026 06:37:00
Jiangshan Oupai Door Industry: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Jiangshan Oupai Door Industry hat sich am 17.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.32 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0.040 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.
Jiangshan Oupai Door Industry hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 207.9 Millionen CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 55.35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 465.7 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI vor leichten Verlusten -- DAX kaum verändert erwartet -- Asiens Börsen mit Gewinnen
Am heimischen Aktienmarkt werden kleine Verluste erwartet. Der deutsche Leitindex dürfte auf der Stelle treten. An den Börsen in Fernost sind am Donnerstag grüne Vorzeichen zu sehen.