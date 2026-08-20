Jiangshan Oupai Door Industry: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Jiangshan Oupai Door Industry hat sich am 17.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.32 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0.040 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.

Jiangshan Oupai Door Industry hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 207.9 Millionen CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 55.35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 465.7 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch