Jiangshan Oupai Door Industry: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Jiangshan Oupai Door Industry hat am 28.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.45 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.300 CNY erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig standen 180.7 Millionen CNY in den Büchern – ein Minus von 56.61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Jiangshan Oupai Door Industry 416.3 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch