Jiang Su Zhong Tian Technologies stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Jiang Su Zhong Tian Technologies hat sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS wurde auf 0.48 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.230 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 17.50 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 21.75 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14.37 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch