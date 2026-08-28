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28.08.2026 06:37:00
Jiang Su Zhong Tian Technologies: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Jiang Su Zhong Tian Technologies hat am 27.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.43 CNY gegenüber 0.280 CNY im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal hat Jiang Su Zhong Tian Technologies 17.80 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 28.55 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13.84 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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