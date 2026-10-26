Jiang Su Etern präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Jiang Su Etern hat sich am 23.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.16 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Jiang Su Etern ein EPS von 0.010 CNY je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Jiang Su Etern im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 52.56 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2.09 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 1.37 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch