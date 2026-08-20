Jiang Su Etern gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Jiang Su Etern hat am 19.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.24 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.020 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Jiang Su Etern im vergangenen Quartal 2.09 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 51.46 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Jiang Su Etern 1.38 Milliarden CNY umsetzen können.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 0.175 CNY prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 2.46 Milliarden CNY umgesetzt wurden.

Redaktion finanzen.ch