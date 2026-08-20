|
20.08.2026 06:37:00
Jiang Su Etern gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Jiang Su Etern hat am 19.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.24 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.020 CNY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Jiang Su Etern im vergangenen Quartal 2.09 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 51.46 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Jiang Su Etern 1.38 Milliarden CNY umsetzen können.
Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 0.175 CNY prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 2.46 Milliarden CNY umgesetzt wurden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI vor leichten Verlusten -- DAX kaum verändert erwartet -- Asiens Börsen mit Gewinnen
Am heimischen Aktienmarkt werden kleine Verluste erwartet. Der deutsche Leitindex dürfte auf der Stelle treten. An den Börsen in Fernost sind am Donnerstag grüne Vorzeichen zu sehen.