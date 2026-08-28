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28.08.2026 06:37:00
Jianerkang Medical A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Jianerkang Medical A liess sich am 27.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Jianerkang Medical A die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
In Sachen EPS wurden 0.15 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Jianerkang Medical A 0.120 CNY je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13.24 Prozent auf 255.2 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 225.3 Millionen CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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