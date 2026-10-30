Jianerkang Medical A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Jianerkang Medical A hat am 29.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS belief sich auf 0.24 CNY gegenüber 0.180 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 306.7 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 259.2 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch