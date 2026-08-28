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28.08.2026 06:37:00
Jiahe Foods Industry A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Jiahe Foods Industry A hat am 27.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0.02 CNY vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Jiahe Foods Industry A ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0.020 CNY in den Büchern gestanden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6.12 Prozent zurück. Hier wurden 577.3 Millionen CNY gegenüber 614.9 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.ch
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