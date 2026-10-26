JHT Design A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

JHT Design A hat am 24.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1.81 CNY. Im Vorjahresviertel hatte JHT Design A 0.580 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat JHT Design A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 129.62 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 400.0 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 174.2 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch