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26.10.2026 06:37:00
JHT Design A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
JHT Design A hat am 24.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1.81 CNY. Im Vorjahresviertel hatte JHT Design A 0.580 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat JHT Design A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 129.62 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 400.0 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 174.2 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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