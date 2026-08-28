JHT Design A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

JHT Design A hat am 27.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1.03 CNY gegenüber 0.600 CNY im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat JHT Design A 316.8 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 77.17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 178.8 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch